Bosna Hersek'te Bilim, Kültür ve Spor Kongresi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle, Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde "12. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, "12. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi"nin açılış programına, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Saraybosna Kantonu Bilim, Yüksek Öğretim ve Gençlik Bakanı Prof. Dusanka Boskovic ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Gökhan Umut katıldı.

30 Nisan-3 Mayıs'ta düzenlenen kongreye, Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar katılım sağladı.

Etkinlikte; bilim, kültür ve spor alanlarında güncel gelişmeler ele alınırken, katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Kongre kapsamında, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi ve farklı disiplinlerden uzmanların bir araya getirilerek ortak projelerin geliştirilmesi konuları ön plana çıktı.

Kongre kapsamında, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi, bilimsel ve kültürel işbirliklerinin artırılması ve Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sağlanması hedeflendi.