Bosna Hersek\'te, İstiklal Marşı\'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü etkinliği

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Akseki, törende yaptığı konuşmada, 105 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin sarsılmaz iradesini yansıttığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın kendilerine rehberlik ettiğini aktaran Akseki, şöyle konuştu:

"Bağımsızlık, egemenlik ve hürriyet yolunda, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, sınırlarımız ötesindeki barış tesis ve koruma operasyonlarında, hariciye teşkilatımız mensupları dahil yurt dışında vazife başında şehit düşmüş kahramanlarınızı asla unutmadık ve ömrümüz vefa ettiği sürece de asla unutmayacağız."

Program kapsamında, Bosna Hersek'te Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okullarında eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi de ziyarete açıldı.