Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 19 Ölü - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 19 Ölü

Bosna Hersek'te etkili olan yağışlar sel felaketine yol açtı; 19 kişi hayatını kaybetti.

05.10.2024 11:41
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SARAYBOSNA, 5 Ekim (Xinhua) -- Bosna Hersek'in orta kesimlerinde etkili olan yağn tetiklediği sel felaketinde ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Hersek-Neretva Kantonu (HNC) İçişleri Bakanlığı, Jablanica belediyesinde şu ana kadar aralarında bir bebeğin de bulunduğu 16 kişinin öldüğünü doğruladı. Kantondan bir yetkili, doktorların anneyi kurtarmak için zamana karşı yarıştığını söyledi.

Ayrıca, Orta Bosna Kantonu sivil koruma hizmetleri, başkent Saraybosna'ya yaklaşık 50 km uzaklıktaki Fojnica'da üç kişinin öldüğünü doğruladı.

Ülkenin en önemli su yollarından biri olan Neretva Nehri boyunca uzanan Jablanica ve Konjic'te de çok sayıda kişinin kaybolduğu bildirildi.

HNC hükümetinin halkla ilişkiler yetkilisi Darko Juka, acil servislerin kazazedeleri kurtarmak ve yakındaki tıbbi tesislere nakletmek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

En kritik durum, çöken yollar nedeniyle ulaşımı tamamen kesilen Donja Jablanica köyünde yaşanıyor. Kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmak için Silahlı Kuvvetler ve diğer acil servisler tarafından sağlanan tekneleri kullanıyor.

Şiddetli seller nedeniyle karayolları da ulaşıma kapandı ve bazı belediyeler izole oldu. Orta Bosna Kantonu Sivil Koruma İdaresi Müdürü Miroslav Jakic, bölgedeki tüm nehir ve derelerin taştığını ve sivil koruma ekiplerinin etkilenen bölgelere doğru yola çıktığını doğruladı.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak ve sivilleri korumak üzere Silahlı Kuvvetleri görevlendirdi. Güvenlik Bakanlığı, etkilenen bölgeler için helikopterler de dahil olmak üzere ek destek talep edildiğini doğruladı.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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