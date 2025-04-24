Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti'ne Maddi Destek Kesildi

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, yetkilerini kullanarak, anayasaya aykırı davranan ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) Partisine sağlanan maddi desteği kestiğini açıkladı.

Schmidt, yaptığı basın toplantısında, hakkında yakalama kararı bulunan Dodik'in partisi SNSD'nin yanı sıra RS Ulusal Meclis (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in partisi Birleşik Sırp Partisinin de devlet bütçesinden sağlanan maddi yardımları alamayacağını bildirdi.

Bosna Hersek kurumlarının Dodik'in yakalanması konusundaki çabalarını desteklemek amacıyla yaptırım kararı aldığını aktaran Schmidt, şöyle devam etti:

"SNSD ve Birleşik Sırp Partisine devlet, entite, kanton, şehir, belediye ve özel statüye sahip Brcko Bölgesi seviyelerinde ayrılan tüm bütçe kaynakları durdurulacak ve bu kaynaklar Bosna Hersek Merkez Bankasında özel bir hesaba aktarılacaktır. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliği tartışılmazdır. SNSD ve Birleşik Sırp Partisi, RS kurumlarını ve vatandaşlarını suça teşvik ediyor, vatandaşları itaat etmedikleri takdirde soruşturma ve cezalandırmayla tehdit ediyor."

Schmidt, RS'de yaşayanların kendi kaderlerini tayin etme hakkı olduğunu dile getirerek 1992-1995 yıllarındaki savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nın şartlarına herkesin uyması gerektiğini kaydetti.

Aldığı karara uyulmamasının cezasının olduğunu da belirten Schmidt, Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) komutanı ile görüşeceğini de belirtti.

Dodik'i gözaltına alma girişimi

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı güvenlik güçleri, dün akşam hakkında yakalama kararı bulunan Dodik'i gözaltına almak için girişimde bulundu.

SIPA sözcüsü Jelena Miovcic, Dodik hakkında gözaltı ve yakalama kararını uygulamak için harekete geçtiklerini açıkladı.

Miovcic, RS İçişleri Bakanlığına bağlı polislerle görüştüklerini, durumun kamu düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşürebileceğini düşündüklerinden SIPA güvenlik güçlerinin Dodik'in bulunduğu yerden geri çekildiğini ifade etti.

Dodik, yaptığı açıklamada, Schmidt'in aldığı kararları tanımayacağını, hakkındaki yakalama kararına rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları için Rusya'ya gideceğini kaydetti.

Bosna Hersek'teki siyasi gerginlik

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından NSRS, devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve SIPA'nın RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamış, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusunun kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

Bosna Hersek Savcılığı ise "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve RS Başbakanı Radovan Viskovic hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltı kararına uymayan bu isimler için en son yurt içi yakalama emri çıkarılmıştı.