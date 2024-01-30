Bosna Hersek\'te Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarına Ait Kemik Kalıntıları Bulundu

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brcko kentinde bir evin bahçesinde bulunan kemik kalıntılarının, ülkede 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 2 kurbanına ait olduğu ifade edildi.
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Emza Fazlic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eylül 2023'te Brcko'daki bir evin bahçesindeki havuzun altında bulunan kemik kalıntılarının DNA analizlerinin yapıldığını, kalıntıların soykırımda öldürülmüş 2 kişiye ait olduğunu söyledi.
Kemiklerin bir kişiye ait olduğunu düşündüklerini aktaran Fazlic, "Ancak DNA analizleri bulunan kemik kalıntılarının 1995'te Srebrenitsa'da kaybolan 2 kişiye ait olduğunu gösterdi. Bu kişilerin iskeletlerine ait diğer kemik kalıntıları da farklı yerlerde bulunmuştu." dedi.
Fazlic, "Kemik kalıntılarının ait olduğu kişilerden biri kimlik tespiti yapıldıktan sonra 2011'de defnedildi. Diğeri ise yine aynı şekilde kimlik tespitinden sonra 2022'de toprağa verildi. Bulunan kemik kalıntıları toprağa verildi. Brcko'da bulunanlar da iskeletlerin eksik olan parçalarıydı." diye konuştu.
Ailelerin gelişmelere ilişkin bilgilendirileceğini söyleyen Fazlic, "Daha önce evlerin bahçelerinde gömülmüş kemik kalıntılarına ulaşmıştık. Ev sahiplerinin haberi yoktu ancak bulduğu kemik kalıntılarını bilinçli olarak alıp, evinin bahçesine gömdükten sonra üzerine havuz yaptıranla ilk kez karşılaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, 20 Eylül 2023'te gelen bir ihbar üzerine, Brcko'daki bir evin bahçesine arama yapılmış ve havuzun altında kemik kalıntılarına ulaşılmıştı. Kalıntıların, evin sahibi tarafından 2012'de Brcko'ya getirildiği ve evin bahçesine gömüldüğü tespit edilmişti.
Srebrenitsa'da neler yaşandı?
Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.
Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.
Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Son Dakika › Güncel › Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarına Ait Kemik Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?