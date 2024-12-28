Bosna Hersek'te Türkçe Dershaneleri Açıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, projeleri tamamlanan dershanelerin açılış törenleri yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Zivinice İlköğretim Okulu, Rapatnica İlköğretim Okulu ve Jablanica Lisesi Türkçe Dil Dershanesi projeleri tamamlanarak dershanelerin açılış törenleri yapıldı." ifadesi kullanıldı.