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Bosna Hersek'teki RS Başkanı, kendi seçim komisyonunu kuracak - Son Dakika
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Bosna Hersek'teki RS Başkanı, kendi seçim komisyonunu kuracak

Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS'nin kendi seçim komisyonunu kuracağını duyurdu. Dodik, RS Meclisi'nde oturum düzenleyerek bağımsız bir seçim komisyonu kuracaklarını ve yeni bir seçim yasası oluşturacaklarını belirtti. Ayrıca, RS'de Bosna Hersek seçim yasasının işlemesini ve uygulanmasını yasaklayan bir yasa çıkaracaklarını ifade etti. Dodik, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'ndeki yabancı hakimler görevden alınmadığı sürece mahkemenin mevcudiyetini kaybettiğini söyledi. Bu adımların yanı sıra, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan ikinci Sırp hakim de erken emekli oldu ve mahkemede Sırp hakim kalmadı.

Bosna Hersek\'teki RS Başkanı, kendi seçim komisyonunu kuracak
03.01.2024 - 21:33,
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Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, RS'nin kendi seçim komisyonunu kuracağını belirtti.

Sırp lider Dodik, Banjaluka'da düzenlediği basın toplantısında, RS'nin entite içerisindeki seçimlerden sorumlu bir seçim komisyonu ve yeni bir seçim yasası oluşturacağını duyurdu.

Daha önce de ayrılıkçı açıklamalarıyla tepki çeken Dodik, Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonundan (CIK) bağımsız bir seçim komisyonu kurmak için RS Meclisinde oturum düzenleyeceklerini kaydetti.

Dodik, "Bu bakımdan, mutabakata vardığımız istişarelerden çok kısa bir süre sonra, o yasa metnini acil prosedürle kabul edilmesi için RS Meclisine sunacağız. Seçim sürecinin çeşitli aracılarla yönetilmesine izin veremeyiz." dedi.

Bu adımdan önce Bosna Hersek seçim yasası hükümlerinin RS'de işlemesini ve uygulanmasını yasaklayan bir yasa da çıkaracaklarının altını çizen Dodik, ülkedeki diğer entite Bosna Hersek Federasyonunda (FBİH) bu sorunun nasıl çözüleceğinin kendi problemleri olmadığını söyledi.

Milorad Dodik, söz konusu komisyonun, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi üyelerinin seçim sürecine dahil olmayacağını ifade ederek, "Bizim için Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, kurumdaki çalışmaları düzenleyen yabancı hakimler görevden alınmadığı sürece mevcudiyetini kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesindeki Sırp hakim emekli oldu

Bu arada, 2022'de emekli olan Sırp Hakim Miograd Simovic'in ardından, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinde gören yapan ikinci Sırp hakim Zlatko Knezevic RS'den gelen baskılar üzerine erken emekli oldu.

Boşnak ve Hırvatları temsilen FBİH'den 4, Sırpları temsilen RS'den 2 ve uluslararası toplumun Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle istişare ederek atadığı 3 hakim olmak üzere 9 hakimin görev yapması gereken Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinde Sırp hakim kalmadı.

Dodik, Mahkemedeki Arnavut, Alman ve İsviçreli 3 yabancı hakimin görevden alınmasını talep ederek, Anayasa Mahkemesinin Batı ülkeleri ve Bosnalı Müslüman politikacıların komutasında hareket ettiğini ve şimdiye kadar aldığı bütün kararların Dayton Barış Antlaşması'nı bozmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Yabancı hakimler görevden ayrılana kadar RS'nin yeni bir Sırp hakim atamayacağını ifade eden Dodik, Anayasa Mahkemesinin işleyişini durdurmayı hedefliyor.

FBİH'de ise Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) partisinin dayattığı hakim adayının Bosna yanlısı partilerce kabul edilmemesi nedeniyle yeni üye seçilemiyor.

Halihazırda 3'ü yabancı 6 hakimin görev yaptığı Anayasa Mahkemesinin karar mekanizmasının çalışabilmesi için en az 5 hakimin mevcudiyetine ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan CIK, ülkede Bosna Hersek Devlet düzeyi, RS ve FBİH'deki tüm seçimlerden sorumlu kurum olarak işliyor.

Kaynak: AA
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