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Bosna Hersekli Yazar, İsrail'in Gazze Saldırılarına Sessiz Kalan Alman Yayınevi ile Sözleşmesini İptal Etti - Son Dakika
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Bosna Hersekli Yazar, İsrail'in Gazze Saldırılarına Sessiz Kalan Alman Yayınevi ile Sözleşmesini İptal Etti

Bosna Hersekli yazar Lana Bastasic, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sessiz kalan Alman yayınevi ile sözleşmesini iptal ettiğini duyurdu. Bastasic, yayınevinin Gazze'deki soykırıma sessiz kalmakla kalmadığını, aynı zamanda Almanya'daki sansüre de sessiz kaldığını belirtti.

Bosna Hersekli Yazar, İsrail\'in Gazze Saldırılarına Sessiz Kalan Alman Yayınevi ile Sözleşmesini İptal Etti
16.01.2024 - 17:31,
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Bosna Hersekli yazar Lana Bastasic, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sessiz kalan Alman yayınevi ile sözleşmesini iptal ettiğini duyurdu.

Lana Bastasic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "S. Fischer" yayınevinin Gazze'de devam eden soykırıma sessiz kaldığını ve bunu protesto etmek için sözleşmesini feshettiğini belirtti.

Bastasic, "Şu anda içinde bulunduğumuz küresel siyasi bağlam göz önüne alındığında, S. Fischer ile olan sözleşmelerimi iptal etmenin ahlaki ve etik bir görev olduğunu düşünüyorum. Yayıncım Gazze'de devam eden soykırıma ses çıkarmamakla kalmadı, aynı zamanda son iki aydır Almanya'daki sistematik sansüre de sessiz kaldı." ifadesini kullandı.

S. Fischer Yayınevinden 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerine yapılan açıklamada İsrail'e tepki gösterilmemiş, aksine Filistinliler suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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Almanya, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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