Bosnalı STK'lar, savaş suçlusu Mladic'i yücelten Borac Banja Luka'ya UEFA'dan disiplin soruşturması istedi

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'i "yücelten" spor kulübüne ilişkin UEFA'ya disiplin soruşturması açılması talebinde bulundu.

Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları, yaptıkları yazılı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde 27 Ağustos'ta ölmesinin ardından Bosna Hersek Premier Ligi'nde bulunan Borac Banja Luka Futbol Kulübü'nün Mladic'i öven davranışlarda bulunduğu ifade edildi.

Borac Banja Luka taraftarlarının 27 Ağustos'taki karşılaşmada Mladic'i alkışladıkları ve lehine sloganlar attıkları aktarılan açıklamada, 30 Ağustos'taki karşılaşmada ise Borac taraftarlarının Mladic'i öven sloganları nedeniyle maçın kesintiye uğradığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Bosna Hersekli STK'ların Borac Banja Luka'nın sergilediği ayrılıkçı tutum nedeniyle UEFA'dan disiplin soruşturması açmasının talep edildiği kaydedildi.

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, basına yaptığı açıklamada, Borac Banja Luka'nın daha önce de benzer ayrılıkçı davranışlarda bulunduğunu söyleyerek, "UEFA'dan Borac Banja Luka için yeni bir standart oluşturmasını istemiyoruz. UEFA'dan standartlarını tutarlı bir şekilde uygulamasını istiyoruz." dedi.

Bu arada, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk olan Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın taraftarları da savaş suçlusu Mladic'i öven pankart açmış, Srebrenitsa Anıt Merkezi, UEFA'ya resmi şikayette bulunarak, Kızılyıldız'ın Avrupa kupalarından kalıcı olarak men edilmesini talep etmişti.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.