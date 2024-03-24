Bosnalı yazar Abdulah Sidran vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bosnalı yazar Abdulah Sidran vefat etti

Bosnalı yazar, şair, senarist ve akademisyen Abdulah Sidran, 80 yaşında Saraybosna'da vefat etti. Sidran, çağdaş Bosna edebiyatının önemli isimlerinden biriydi ve sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele ediyordu. Sidran, gazetecilik, editörlük ve oyun yazarlığı gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmış ve Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunmuştu. Ayrıca birçok film senaryosu ve edebi eser de kaleme almıştı.

24.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosnalı yazar, şair, senarist ve akademisyen Abdulah Sidran, 80 yaşında Saraybosna'da vefat etti.

Çağdaş Bosna edebiyatının önemli isimlerinden Sidran'ın sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.

Abdulah Sidran, 1944'te Saraybosna'da doğdu, ilk eğitimini ve liseyi Zvornik ve Saraybosna'da tamamladı. Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun olan Sidran, gençlik yıllarında gazetecilik ve editörlük yaptı.

Bosna Hersek Radyo Televizyonu'nda 1992'ye kadar oyun yazarı olarak çalışan Sidran, Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesine de önemli katkılarda bulundu.

Aynı zamanda "Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi olan Sidran, "Avdo" takma adıyla da edebi eserlere imza attı.

Kendisini "Saraybosna Şairi" olarak tanımlayan, Bosna Hersek Bilim ve Sanat Akademisi üyesi Abdulah Sidran, "Babam İş Gezisinde" filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Bosna'daki savaş sırasında yayımlanan "Saraybosna Tabutu" isimli şiir kitabı da Fransız Pen Merkezi'nden "Özgürlük Ödülü"nü aldı.

Kaynak: AA

Saraybosna, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosnalı yazar Abdulah Sidran vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İmamoğlu: İBB'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk
    13:43 İmamoğlu: İBB'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye AKP yönetimi döneminde ve kendi dönemlerinde yapılan denetimlerle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, İBB'nin denetim sayısının arttığını ve şeffaf ve dürüst bir yönetim örneği olduklarını belirtti.

  • 59 yaşındaki kadın, arkadaşlarına meydan okuyarak ehliyet aldı
    13:42 59 yaşındaki kadın, arkadaşlarına meydan okuyarak ehliyet aldı

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Fatma Ernez, arkadaşlarının kendisine ehliyet alamayacağını söylemesi üzerine onlara meydan okuyarak ehliyet kursuna gitti. 1 ay içinde otobüs ehliyetini alan Ernez, artık kendi otobüsünü alıp servis yapmayı planlıyor. Yaşın sınırı olmadığını ve azimle her işin üstesinden gelinebileceğini belirten Ernez, hayalini gerçekleştirmek için otobüs alarak Korkuteli'nde servis yapacak.

  • Pülümür'de ağır hasarlı konutların yıkımına başlandı
    13:42 Pülümür'de ağır hasarlı konutların yıkımına başlandı

    Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sel ve deprem gibi afetler nedeniyle hasar gören konutların yıkımına başlandı. İlçede hak sahiplerine 250 konteyner dağıtılacak.

  • Ankara Çankaya Belediyesi Bahçıvanlık Eğitim Programı'na Katılanlara Belgelerini Verdi
    13:42 Ankara Çankaya Belediyesi Bahçıvanlık Eğitim Programı'na Katılanlara Belgelerini Verdi

    Ankara Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği Bahçıvanlık Eğitim Programı'na katılan kursiyerler, teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından katılım belgelerini aldı. Toplam 3 bin 697 kişiye eğitim sunan belediye, pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara vermişti.

  • Eskişehir'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor
    13:41 Eskişehir'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor

    Eskişehir'de yaşayan Ömer Karakaya, her gün parka giderek sokaktaki kuşları özveriyle besliyor. Yediler Parkı'nda bulunan kuşları beslemek için yanında getirdiği ekmek dolu poşetle etrafındaki güvercinleri besleyen Karakaya'nın bu örnek davranışı, takdir topluyor.

  • Kayseri'de mezarlıkta bulunan cenin incelenmek üzere hastaneye götürüldü
    13:41 Kayseri'de mezarlıkta bulunan cenin incelenmek üzere hastaneye götürüldü

    Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Cemil Baba Mezarlığı'nda görevli bekçi, mezarlığın kaldırımlarında bir cenin buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ceninin yaklaşık 4 aylık olduğu belirlendi. Cenin, Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Bursa'ya iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırılıyor
    13:41 Bursa'ya iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırılıyor

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelecek dönemde şehre iki büyük kongre ve kültür merkezi kazandırılacağını açıkladı. Ayrıca, Çekirge Teras projesi, motospor kompleksi, Mudanya Su Sporları Merkezi, Ata Sporları Kamp Merkezi ve yeni Atatürk Kapalı Spor Salonu gibi projeler de hayata geçirilecek.

  • Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı
    13:41 Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya yol veren motosiklete arkadan motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Ankara'da İstinat Duvarı Çöken Apartman
    13:39 Ankara'da İstinat Duvarı Çöken Apartman

    Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat aşamasındaki bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. Olayda gecekonduda bulunan bir kişi kurtulurken, 3 köpek yavrusu ve kuşlar telef oldu. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 13:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bosnalı yazar Abdulah Sidran vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement