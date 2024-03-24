Bosnalı yazar Abdulah Sidran vefat etti

Bosnalı yazar, şair, senarist ve akademisyen Abdulah Sidran, 80 yaşında Saraybosna'da vefat etti.
Çağdaş Bosna edebiyatının önemli isimlerinden Sidran'ın sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiği belirtildi.
Abdulah Sidran, 1944'te Saraybosna'da doğdu, ilk eğitimini ve liseyi Zvornik ve Saraybosna'da tamamladı. Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun olan Sidran, gençlik yıllarında gazetecilik ve editörlük yaptı.
Bosna Hersek Radyo Televizyonu'nda 1992'ye kadar oyun yazarı olarak çalışan Sidran, Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesine de önemli katkılarda bulundu.
Aynı zamanda "Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi olan Sidran, "Avdo" takma adıyla da edebi eserlere imza attı.
Kendisini "Saraybosna Şairi" olarak tanımlayan, Bosna Hersek Bilim ve Sanat Akademisi üyesi Abdulah Sidran, "Babam İş Gezisinde" filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Bosna'daki savaş sırasında yayımlanan "Saraybosna Tabutu" isimli şiir kitabı da Fransız Pen Merkezi'nden "Özgürlük Ödülü"nü aldı.
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