BOTAŞ Doğalgazda Kademeli Fiyat Uygulamasını Başlattı
BOTAŞ Doğalgazda Kademeli Fiyat Uygulamasını Başlattı

07.04.2026 05:59
Konut tüketicileri için illere göre belirlenen tüketim limitini aşan aboneler daha yüksek tarifeden ücretlendirilecek, uygulamadan yaklaşık yüzde 12'lik kesim etkilenecek.

BOTAŞ, doğalgazda konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasını bugün itibarıyla devreye aldı. Yeni sistemde illere göre belirlenen tüketim limitini aşan aboneler daha yüksek tarifeden ücretlendirilecek. Doğal gazda desteklerin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla konut abonelerine yönelik kademeli tarife uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında her il için belirlenen tüketim limitine kadar daha yüksek, bu limitin aşılması halinde ise daha düşük oranlı destek sağlanacak.

Yeni düzenlemeyle konut abonelerinin yaklaşık yüzde 12'sinin uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Bu abonelerin, konutlarda tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 36'sını kullandığı hesaplanıyor. Konutlarda kademeli fiyat uygulaması, her bir il için aylık bazda belirlenen ortalama tüketim limitine kadarki doğalgaz tüketim miktarları için halihazırda uygulanan destek uygulamasının devam edeceği, belirlenen tüketim limitinin aşılması durumunda ise daha düşük oranda destekleme yapılacağı bir uygulamadır.

Düzenleme yalnızca konutlar için geçerli olacak, sanayi kuruluşları ve ticarethaneler kapsam dışında kalacak. Konutlarda kademeli fiyat uygulamasında, il ve ay bazlı olarak son 5 yılın doğalgaz tüketim miktarları esas alınarak abone başına aylık tüketim ortalamaları belirlenecek. Ardından her il için aylık tüketim ortalamalarının yüzde 75 fazlası olacak şekilde aylık tüketim limitleri belirlenecek ve fiili tüketimin belirlenen aylık tüketim limitinin altında kalması durumunda, tüketime devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyat uygulanacak.

Fiili tüketimin belirlenen aylık limitin üzerinde olması durumunda ise tüketimin tamamına devlet desteğinin daha az olduğu fiyat uygulanacak. Merkezi sistemle ısınan sitelerde aylık toplam tüketim hane sayısına bölünecek. Ortaya çıkan tüketim, ilin o ayki ortalama tüketiminin yüzde 75 üzerinde ise hanelere devlet desteğinin daha az olduğu tarife uygulanacak. Yeni uygulama, nisan itibarıyla devreye girdi.

Şehit yakınları ve muharip/malul gaziler ile ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları, kademeli konut fiyatı uygulamasından muaf tutulacak. Herhangi bir ayda aylık tüketim limitinin üzerinde doğalgaz kullanarak devlet desteğinin daha düşük olduğu fiyatın uygulandığı bir abonenin, takip eden ayda doğalgaz tüketimi belirlenen limitin altına düşerse devlet desteğinin daha fazla olduğu fiyattan yararlanabilecek. Ödeme güçlüğü çeken mesken aboneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak gerekli kriterleri sağlamaları durumunda doğalgaz desteğinden yararlanabilecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOTAŞ Doğalgazda Kademeli Fiyat Uygulamasını Başlattı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 06:22:17.
SON DAKİKA: BOTAŞ Doğalgazda Kademeli Fiyat Uygulamasını Başlattı - Son Dakika
