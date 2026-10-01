Botev Plovdiv başkanı Filipov'un cinayet şüphelisinin Sofya'da yakalandığı bildirildi - Son Dakika
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Botev Plovdiv başkanı Filipov'un cinayet şüphelisinin Sofya'da yakalandığı bildirildi

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İş insanı ve Botev Plovdiv başkanı İliyan Filipov, Filibe'deki evinde başından vurularak öldürüldü; cinayetle ilgili 1 şüphelinin Sofya'da yakalandığı bildirildi. Yerel medyaya göre, sabıka kaydı bulunan şüpheli, Filipov'un şirketlerinden birinde birkaç ay öncesine kadar çalışıyordu.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde iş insanı ve Botev Plovdiv futbol takımının başkanı İliyan Filipov'un öldürülmesine ilişkin 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İliyan Filipov (53), dün gece saat 01.00 sıralarında Filibe'deki evinde başından silahla vurularak öldürüldü.

Yerel medyadaki haberlerde, cinayetin şüphelisi Slavcho Megerov'un, olayın ardından Sofya'da yakalandığı ifade edildi.

Haberlerde, sabıka kaydı olduğu belirtilen Megerov'un, Filipov'un şirketlerinden birinde birkaç ay öncesine kadar çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA
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