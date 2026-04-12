Podcast'te 'Botokslu Cenaze' Haberi ve Medya Etkisi Tartışıldı

'Bu bir tez konusu olsaydı' adlı podcast serisinde, sunucu Selami ve konuk akademisyen Elif Ersolmaz, 'Botokslu Cenaze Kime Ait?' haberinin Türkiye gündemindeki etkisini tartıştı. Ersolmaz, haberin sosyal medyada yayılmasıyla insanların mesafesizlik içinde konuyu kişiselleştirdiğini ve bunun sorun çözümünü engellediğini vurguladı. Haberin neden diğer acı haberlerden daha çok ilgi gördüğü sorusunu gündeme getirdi.

Mete, haberi Aristoteles kuramı üzerinden değerlendirerek, bilinen ölüm olgusunun botoks gibi beklenmedik bir unsurla nasıl dönüştüğünü açıkladı. Ersolmaz, haber dilinin dedikodu ihtiyacını karşıladığını ve sosyal medyanın deneyimleri kişiselleştirerek mesafeyi yok ettiğini belirtti. Bireysel tanıklıklarla kamusal ilgi arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti.

Tartışmada, İsrail-İran gerilimi gibi küresel olaylara kıyasla 'Botokslu Cenaze' haberinin daha fazla ilgi gördüğüne değinildi. Ersolmaz, haberin gençlik, güzellik ve gizem unsurlarıyla pişirilmeye devam edeceğini, bu üzerinden tüketici davranışlarının incelenebileceğini ifade etti. Podcast, haberin tez konusu olarak ele alınabileceği sorularla sona erdi.