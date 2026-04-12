Podcast'te 'Botokslu Cenaze' Haberi ve Medya Etkisi Tartışıldı

12.04.2026 08:09
'Bu bir tez konusu olsaydı' podcast serisinde Selami ve akademisyen Elif Ersolmaz, 'Botokslu Cenaze Kime Ait?' haberinin Türkiye'deki etkilerini, sosyal medyanın rolünü ve bireysel tanıklıkların kamusal ilgiye etkisini ele aldı.

'Bu bir tez konusu olsaydı' adlı podcast serisinde, sunucu Selami ve konuk akademisyen Elif Ersolmaz, 'Botokslu Cenaze Kime Ait?' haberinin Türkiye gündemindeki etkisini tartıştı. Ersolmaz, haberin sosyal medyada yayılmasıyla insanların mesafesizlik içinde konuyu kişiselleştirdiğini ve bunun sorun çözümünü engellediğini vurguladı. Haberin neden diğer acı haberlerden daha çok ilgi gördüğü sorusunu gündeme getirdi.

Mete, haberi Aristoteles kuramı üzerinden değerlendirerek, bilinen ölüm olgusunun botoks gibi beklenmedik bir unsurla nasıl dönüştüğünü açıkladı. Ersolmaz, haber dilinin dedikodu ihtiyacını karşıladığını ve sosyal medyanın deneyimleri kişiselleştirerek mesafeyi yok ettiğini belirtti. Bireysel tanıklıklarla kamusal ilgi arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti.

Tartışmada, İsrail-İran gerilimi gibi küresel olaylara kıyasla 'Botokslu Cenaze' haberinin daha fazla ilgi gördüğüne değinildi. Ersolmaz, haberin gençlik, güzellik ve gizem unsurlarıyla pişirilmeye devam edeceğini, bu üzerinden tüketici davranışlarının incelenebileceğini ifade etti. Podcast, haberin tez konusu olarak ele alınabileceği sorularla sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 09:04:07. #7.12#
