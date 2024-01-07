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Boyabat Belediyesi'nden Mazgal Hırsızlığına Yakalanan Şüpheliler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Boyabat Belediyesi'nden Mazgal Hırsızlığına Yakalanan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Boyabat Belediyesi'ne ait mazgalları ve hurdalıkları çalan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan 2 zanlıdan biri, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boyabat Belediyesi\'nden Mazgal Hırsızlığına Yakalanan Şüpheliler Gözaltına Alındı
07.01.2024 - 15:07,
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Sinop'un Boyabat ilçesinde belediyeye ait mazgalları çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Belediyesine ait mazgalları ve çeşitli hurdalıkları yerinden sökerek satmaya çalışan 3 kişi Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Boyabat Belediyesi'nden Mazgal Hırsızlığına Yakalanan Şüpheliler Gözaltına Alındı - Son Dakika
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