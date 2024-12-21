Boyabat Devlet Hastanesi\'nde Yangın Tatbikatı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde 75. Yıl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Başhekimlik tarafından düzenlenen yangın tatbikatı, Sinop UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve hastane çalışanları olmak üzere 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hastanenin acil servisinde "Yangın var" uyarısıyla başlayan tatbikatta senaryo gereği, hastane önüne yönlendirilen ekiplerince güvenlik koridoru oluşturarak yaralanan, dumanlardan etkilenen ve bina içinde mahsur kalan hastalar kurtarıldı.

Giriş kattaki yaralılar sedyeyle hastane dışına çıkartılırken, üst katlarda mahsur kalan yaralılar ise merdivenli itfaiye aracıyla indirildi.

Yaralılar sedyeyle bahçe içinde UMKE tarafından kurulan, içinde tıbbi ve teknik cihazların bulunduğu Acil Mücadele Ünitesine taşındı.

Tatbikatta yangından etkilenen 6 kişiden biri hayatını kaybetti, bir hasta da ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavilerin yapıldığı Acil Mücadele Ünitesine zorla girmek isteyen ve sağlık personeline saldıran 2 kişi ise güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Tatbikatta görevli tüm personele teşekkür eden Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hatice Kübra Temirkaynak Yılmaz, "Hastanemizde gerçekleştirilen planlı yangın tatbikatını UMKE, itfaiyemiz, polisimiz, hastane personelimiz ile birlikte geçirdik. Görev alan tüm ekipler gerçek bir yangınmış gibi ciddiyetle davranıp, görevlerini başarıyla yaptılar." dedi.