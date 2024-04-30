Sinop'un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Sinop\'un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu'nda, 2023 yılında hayata geçirilen KÖYDES projeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca 2024 yılında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler aktarıldı ve encümen üyeleri seçildi. İlçe Jandarma Komutanı, köy muhtarları ve diğer ilgililer de toplantıya katıldı.

30.04.2024 17:51
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen tarafından 2023 yılında hayata geçirilen KÖYDES projeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

2024 yılında yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilerin de aktarıldığı toplantıda daha sonra encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, köy muhtarları ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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