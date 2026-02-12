Boyabat\'ta Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Marangozlar ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulu gerçekleştirildi.

Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut başkan Murat Yükselecek ile Uğur Yılmaz'ın başkanlık için yarıştığı genel kurula 191 üye katıldı.

Yapılan seçimde 125 oy alan Uğur Yılmaz başkanlığa seçildi, Yükselecek ise 63 oyda kaldı. Seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.

Yılmaz, genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederek, "Onlar bizden daha çok çalıştı. Başardık. Bundan sonra inşallah hizmet edeceğiz. Esnafımıza ne söz verdiysek fazlasıyla yerine getirmeye gayret edeceğiz." dedi.