Boyabat\'ta 158 Bin Yavru Sazan Salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Boyabat'taki baraj ve göletlere 158 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Boyabat'ta balıklandırma çalışmaları kapsamında Maruf ve Dodurga barajları ile Bektaş, Eğlence, Boyalı, Kovaçayır ve Cemalettin göletlerine 158 bin yavru sazan balığı salındı.

Balıklandırma çalışmalarına katılan Kaymakam Enver Yılmaz,

"Geleceğe Nefes, Sularımıza Bereket projesi kapsamında baraj ve göletlerimizin balıklandırılmasıyla ilçemizde önemli bir adım daha atıldı. Şimdiye kadar ilçemiz sınırlarında 732 bin sazan balığı gölet ve baraj göllerimize bırakılarak balıklandırma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi. Doğamıza sahip çıkan, sularımıza bereket katan tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.