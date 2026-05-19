Boyabat\'ta 3 Tekerlekli Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 tekerlekli motosikletin istinat duvarına çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

İbrahim Özcan'ın kullandığı 57 ACP 943 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, Gökdere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, burada yapılan müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.