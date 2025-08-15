Boyabat'ta Aile Yılı Etkinliği Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Boyabat Meydanı'nda "Ailem En Büyük Hazinem" parolasıyla düzenlenen etkinlikte aileler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin kurulumunu yaptıkları sportif oyun istasyonlarında aileler çocuklarıyla birlikte oyun oynadı.

Katılımcılardan evlilikleri 30 ve üzeri yıl olan eşler, sahne önüne davet edilerek Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte evlilik yıldönümü pastası kesti. Eşler birbirlerine pasta da yedirdi.

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Kara tarafından çiftlere akşam yemeği hediye etti.

Program yerel sanatçı Osman Erdoğan ve saz ekibinin Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirildiği konserle sona erdi.

Geceye katılan tüm çocuklara, kaymakamlık tarafından dondurma da ikram edildi.