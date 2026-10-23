Boyabat'ta Günpınar köyü yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Boyabat'ta Günpınar köyü yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Boyabat\'ta Günpınar köyü yolunda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Günpınar köyü yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücülerden birini Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Y.Y. idaresindeki 67 DC 195 plakalı otomobil, Günpınar köyü yolunda karşı yönden gelen Ş.A'nın kullandığı 57 ACF 931 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücülerinden Y.Y. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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