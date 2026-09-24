Boyabat\'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Turan Meşe İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Emre Yalman, burada yaptığı konuşmada, yeni bir eğitim öğretim yılına daha adım atmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İlköğretimin, insan hayatının en kritik dönemini kapsayan bir gelişim süreci olduğunu vurgulayan Yaman, "Eğitim bir toplumun muasır medeniyet seviyesine ulaşmasında, değerlerini koruyarak yarınlara güvenle bakmasında ve bağımsızlığını daim kılmasında en stratejik güçtür. Eğitim süreci okul, aile, öğretmen ve öğrencinin aynı ülkü etrafında kenetlendiği bütüncül bir yapıdır." dedi.

Program, öğrencilerin sergilediği gösteriler ve okunan şiirlerin ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Ömer Özbay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen ile diğer ilgililer katıldı.