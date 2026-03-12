Boyabat\'ta Kahvehanede Düşme Sonucu Ölüm

Sinop'un Boyabat ilçesinde kahvehanede düşerek başını beton zemine çarpan kişi hayatını kaybetti.

İlçede yaşayan 63 yaşındaki Ergün Gürbüz, arkadaşlarıyla buluşmak için Kemaldede Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehaneye gitti.

Kahvehanede yürüdüğü sırada dengesini kaybeden Gürbüz, düşerek başını beton zemine çarptı.

Ağır yaralanan ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Gürbüz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gürbüz'ün cenazesi, Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.