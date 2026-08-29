Boyabat'ta Kaza: İki Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
R.E. idaresindeki 57 ABU 687 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yaylacık köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.N.A. ve B.A. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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