Boyabat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Al Muhammed Aymen (20) idaresindeki 57 MA 0108 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda kavşak içerisinde Göksel Keskin'in (54) kullandığı 06 ZPM 34 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yola savurulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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