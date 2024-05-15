Boyabat\'ta Orman Yangınlarına Müdahale İçin Köylere Su Tankeri Dağıtıldı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için köylere su tankeri dağıtıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, komisyon üyelerine orman yangınlarına ilk müdahale ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ardından Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde orman yangınlarına daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için köy muhtarlarına su tankerleri verildi.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran, gazetecilere, amaçlarının yangına anında müdahale ederek söndürmek olduğunu söyledi.

Muhtarların kendilerine dağıtılan tankerleri her zaman kullanımıma hazır durumda bekletmeleri gerektiğini vurgulayan Ayran, "Bu anlamda su tankerlerinin çalışır vaziyette bulundurulması yönünde komisyon kararı da alındı. Biz ilçe merkezinden ne kadar hızlı hareket etsek de tankerlerimiz sayesinde bizlerden önce muhtarlarımız yangına müdahale ederek, inşallah ormanlarımızı yangına karşı koruyacağız." dedi.