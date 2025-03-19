Boyabat'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar yemeği verildi.

Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen iftar programında, İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, şehit ve gazi yakınları ile bir süre sohbet etti.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin dünyadaki emsalsiz zaferlerden biri olduğunu ifade ederek, "Pek çok millete de yol gösterici zaferlerden birisi olmuştur. Bu günün anısına kahraman şehitlerimizin, ahirete göç etmiş gazilerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Yılmaz, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Biz al bayrağımıza baktığımızda hep şehitlerimizi hatırlarız. Bu akşam buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Boyabat Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.