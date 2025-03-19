Boyabat'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boyabat'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar yemeği verildi.

19.03.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar yemeği verildi.

Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen iftar programında, İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, şehit ve gazi yakınları ile bir süre sohbet etti.

Kaymakam Yılmaz, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin dünyadaki emsalsiz zaferlerden biri olduğunu ifade ederek, "Pek çok millete de yol gösterici zaferlerden birisi olmuştur. Bu günün anısına kahraman şehitlerimizin, ahirete göç etmiş gazilerimizin ruhları şad olsun." dedi.

Yılmaz, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Biz al bayrağımıza baktığımızda hep şehitlerimizi hatırlarız. Bu akşam buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Boyabat Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, 18 Mart, Boyabat, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:46:39. #7.11#
SON DAKİKA: Boyabat'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.