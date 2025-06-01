Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'tan Boyabat yönüne giden M.A.B. (74) idaresindeki 57 DC 352 plakalı otomobil ile Boyabat istikametinden Kastamonu'ya seyir halindeki H.Ö. idaresindeki 57 ACB 112 plakalı otomobil Osmanköy mevkisindeki Boyabat Bölge Trafik Amirliği önündeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, sürücü M.A.B. ve araçtaki R.B. isimli yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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