Boydak Ailesinin Hisselerine Müsadere Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boydak Ailesinin Hisselerine Müsadere Kararı

Eski Boydak Holding yöneticilerinin bankadaki hisseleri, FETÖ finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsadere edildi.

01.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankadaki hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) finansmanında kullanıldığı iddiasıyla müsaderesine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.B, İ.B, Ş.B. ve S.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar M.B. ve B.B, başka suçtan hükümlü bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı, önceden vareste tutulma talepleri mahkemece kabul edilen tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanıkların Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan hisselerinin müsaderesini istedi.

Aynı örgüt kapsamında yargılandığı başka bir dosyadan hükümlü M.B. savunmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, eski Boydak Holding'in 2008 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası'ndaki çoğunluk hisselerini yabancı bir bankaya 582 milyon dolara sattıkları, bu paranın terörün finansmanında kullanıldığı, bu paraya ilişkin gayri resmi hesap açıldığı, evrak yakma, delil karartma, şirketteki verilere ulaşılamaması, toplam 103 milyon lira bağışın 1 milyon 286 bin lirasının terörle iltisaklı kurumlara aktarılması iddiasıyla bankadaki yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesi isteminin reddedilmesini talep etti.

Hükümlü M.B. ise hisselerin aile büyüklerinden kaldığını iddia ederek, "Bunların soyut iddialarla elimizden alınması hakkaniyete uygun olmaz. Terörün odağı olma suçunu kabul etmiyorum. Şayet bu hisselerin bizde kalması istenmiyorsa bir süre tanınsın, o süre zarfında hisselerimizi satalım." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla hisselerinin müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini belirterek, talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, 11 sanığın Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan toplam yüzde 22,34 hisselerinin müsaderesine karar verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 12 Temmuz 2018'deki hükme bağlanan başka bir davada, eski Boydak Holding üst yöneticisi M.B'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri M.B, B.B, E.B ve İ.B. ile M.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı H.B'ye aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Ş.B'ye de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Bu cezalar ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait hisselerin müsaderesi kararı da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye Finans, Boydak Holding, Politika, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Finans, Banka, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boydak Ailesinin Hisselerine Müsadere Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Boydak Ailesinin Hisselerine Müsadere Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.