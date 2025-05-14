Bozay, Avrupa Konseyi Toplantısında

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 134. Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Bakan Yardımcısı Bozay'ın katıldığı Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 134. Toplantısı'na ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Bozay'ın konuşmasında Avrupa Konseyi'nin mevcut jeostratejik ortamdaki merkezi rolünün altını çizdiği kaydedildi.
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