Bozay, Kiev\'de Zirveye Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kiev'de yapılan Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
Dışişleri Bakanlığının X'teki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Bozay'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sybiha, toplantıya katılan mevkidaşlarına teşekkür etti.
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