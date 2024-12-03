Bozay ve Papadopulu Atina\'da Bir Araya Geldi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Aleksandra Papadopulu ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Bozay, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecinin parçası olan Pozitif Gündem ve Siyasi Diyalog görüşmeleri kapsamında Atina'ya yaptığı ziyaretin ikinci ve son gününde Papadopulu ile görüştü. Görüşmede Bozay ve Papadopulu'ya Türk ve Yunan diplomatlar da eşlik etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay, dün de aynı kapsamda Yunanistan'ın ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis ile görüşmüştü.