Bozayı ve Yavruları Doğada Görüntülendi
Bolu Mengen'de doğa gezisi yapan Mert Aydemir, bozayı ve üç yavrusunu cep telefonu ile kaydetti.
BOLU'nun Mengen ilçesinde, bozayı ve 3 yavrusu, doğa gezisi yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Mengen'de ailesiyle doğa gezisine çıkan Mert Aydemir, ormanda bozayı ve yavrularıyla karşılaştı. Bir süre ayı ailesinin uzaktan takip eden Aydemir, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bozayı ve yavruları, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
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