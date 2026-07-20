Mustafa Bozbey'in de Arasında Bulunduğu 63 Kişi Hakim Karşısında

Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 63 kişi hakkında, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlarından açılan davanın ilk celsesi başladı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu Bozbey'in de arasında bulunduğu sanıklar ve sanık avukatları katılıyor.

Duruşmayı Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve diğer sanık yakınlarının yanı sıra, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Bursa İl Başkanlığından uzaklaştırılan Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile bazı CHP'liler de izliyor.

Duruşmada, hazır bulunanlar tutanağa geçiriliyor.

Duruşma öncesinde görevliler, mahkeme heyetinin salona izleyici olarak 1'er sanık yakınının girmesine izin verdiğini dile getirdi. Milletvekilleri Kayışoğlu ve Zeybek'in de arasında bulunduğu CHP'liler de salona girmek istediklerinde polis bariyeriyle karşılaştı. Kayışoğlu, içeri alınmamalarına tepki göstererek, "Ne demek başkan bey? Milletvekilinin önüne geçip, adliyeye sokmamak var mı? Kanunsuz emir" ifadelerini kullandı.

Uzun süren tartışmanın ardından CHP'lilerin de izleyici olarak duruşmayı takip etmelerine izin verildi.

Ancak mahkeme heyetinin talimatıyla gazetecilerin birçoğu duruşma salonuna alınmadı.

İddianamede Bozbey'e, Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin suçlamalar yöneltiliyor ve 402 yıla kadar hapsi isteniyor.

Toplam 63 sanıktan, Bozbey'in de arasında bulunduğu 37'i tutuklu bulunuyor.

Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.