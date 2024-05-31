Bozcaada açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) timi ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-17), Bozcaada'nın Aktaş mevkisi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-908" botuyla düzenlediği operasyonda, Sudan ve Yemen uyruklu 6'sı çocuk 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.