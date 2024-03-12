Bozcaada açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

NATO'ya Katılan Ülkelerin Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçiler ve askeri erkanın katıldığı etkinlikte, NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olan Türkiye'nin Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşına tanıklık eden ülkelerin Rusya'nın askeri güçlerini geri çekmesi gerektiği ifade edildi.