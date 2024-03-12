Bozcaada açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"TCSG-16" botu ekiplerinde düzenlenen operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 26'sı çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki Türk uyruklu 1 kişi de gözaltına alındı.
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, eşi Hacer Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz, konuşmasında belediyenin geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarının başlangıcını spor salonunda gerçekleştirdiklerini belirtti ve Lapsekilileri diğer programlara davet etti.
Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçiler ve askeri erkanın katıldığı etkinlikte, NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olan Türkiye'nin Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğu vurgulandı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşına tanıklık eden ülkelerin Rusya'nın askeri güçlerini geri çekmesi gerektiği ifade edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan 45 yaşındaki imam Hasan Ocak, bunalıma girerek caminin ikinci katında kendini iple astı. İkindi namazına gelen cemaat tarafından fark edilen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda imamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ülkelerden terör örgütlerine verilen desteğin kesilmesini ve Türkiye ile dayanışma sergilenmesini beklediğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede aktif katkı sağladığını vurgulayarak, bölücü terör örgütüne verilen desteğin kesilmesini istedi. Ayrıca, Erdoğan çevre koruması, yerel yönetimler ve seçimler hakkında da konuştu.
Binlerce vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarında bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye bereket, barış ve bolluk getirmesini temenni etti.
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