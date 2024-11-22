Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle iptal edildi. Gestaş firması, seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

22.11.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den 08.00, 11: 00 ve 15: 00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00 seferleri yapılamayacak.

Haber: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Fırtına, Fırtına, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri Fırtına Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.