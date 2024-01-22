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Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor - Son Dakika
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Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde iki gündür devam eden seferler, fırtına nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada ve Gökçeada\'ya 2 gündür sefer yapılamıyor
22.01.2024 - 22:42,
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Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde iki gündür devam eden sefer yapılamıyor. Fırtına nedeniyle dün iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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