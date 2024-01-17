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Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak olan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler arasında Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe hatları bulunuyor.

Çanakkale\'de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
17.01.2024 - 18:13,
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ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 17.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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