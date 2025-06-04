Bozcaada'ya Büyük Araç Girişi Yasaklandı

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine Kurban Bayramı boyunca kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüsler ile midibüslerin geçişine izin verilmeyecek.

İl Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için 5-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatili boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda adaya kamyon, tır, iş makinası, 33 kişi ve üzeri kapasitedeki otobüs ile midibüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda, söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.