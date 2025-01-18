Bozgeyik: Suriye ile Ticaret Gelişecek

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, yeni dönemde Suriye ile ticaretin gelişeceğine inandıklarını belirtti.

Bozgeyik, yazılı açıklamasında, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yapılması gerektiğini ifade etti.

Gaziantep milletvekilleri olarak konuyu yakın olarak takip ettiklerini aktaran Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Suriye, uzun yıllardan bu yana en bölgemizden en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer almaktadır. Önümüzdeki süreçte Suriye ile olan karşılıklı ticari ilişkilerimizin daha da gelişmesini bekliyoruz. Çünkü yeni Suriye hükümetinin en güçlü destekçilerinden birisi Türkiye'dir. Türkiye olarak Suriye'nin yeniden kalkınması, ülkeye barış ve huzurun hakim olması konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Suriye'nin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Dolayısıyla iki ülke arasında yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde her iki ülkenin de ortak hedefleri doğrultusunda işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum."