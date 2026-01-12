Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda Bugüne Dek 146 Gemiye Hizmet Verildi

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 250 milyonluk yatırımla yenileyerek 2025 yılının Mart ayında hizmete açtığı Bozhane Limanı'nda bugüne dek 146 gemiye yükleme ve boşaltma hizmeti verilirken, 512 bin ton malzeme elleçlendi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin 250 milyonluk yatırımla yenilediği; fırtına, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, modern Bozhane Limanı, ithalat ve ihracat firmalarından yoğun ilgi görüyor. 2025 yılının Mart ayından itibaren rıhtıma yanaşan 146 gemiye yükleme ve boşaltma hizmeti verilen limanda; 512 bin ton malzeme elleçlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, Başkan Halil Posbıyık'ın öngörüsüyle limana yapılan yatırımın ilçe için aynı zamanda ithalat ve ihracat firmaları için ne kadar önemli olduğunun anlaşılmaya başlandığını belirterek, "Uluslararası statüde, liman yönetmeliği usulünce işlettiğimiz Bozhane Limanı'na yanaşmak için gemiler açıkta sırasını bekliyorlar. Sıraya giren TIR'ların yüklerini boşaltmaları için de gerekli koşulları sağlıyoruz. Kent ekonomisi ve iş dünyası için önemli olan Bozhane Limanı'mızda yapılan işlemleri Başkanımız Halil Posbıyık yakından takip ediyor ve bizde sürekli brifing veriyoruz. Sektöre en kaliteli, en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.