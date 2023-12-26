 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi

Konya'nın Bozkır ilçesinde terör saldırılarında şehit olan askerler anıldı ve teröre tepki gösterildi. Ülkü Ocakları Bozkır İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Türk bayrakları taşıyarak sloganlar attı. Programın sonunda yapılan dua ile etkinlik sona erdi.

Bozkır\'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
26.12.2023 - 10:56,
Abone Ol

Konya'nın Bozkır ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırıları ve terör örgütü PKK protesto edildi.
Ülkü Ocakları Bozkır İlçe Başkanlığınca terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Anıt Meydanı'nda başlayan yürüyüş Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığında sona erdi.
Yürüyüşe katılanlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atarak, ellerinde Türk bayrakları taşıdı.
Duanın ardından program sona erdi.
Bozkır İlçe Ülkü Ocakları Başkanı ?Gökmen Efe Nazilli?, ?12 şehit için toplandıklarını, hain teröristlere karşı tek yumruk, tek bir bütün olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bozkır, Konya, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


11:00
Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu

Son Dakika
11:00 Bülent Ersoy, Safiye Soyman'a Enişteci Olmadığını Söyledi
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:40 Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:22 Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:06 Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın dizisi Kızıl Goncalar'da tepki çeken mantık önerme sahnesi
10:01 Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
09:58 Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
09:54 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 11:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement