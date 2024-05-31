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Bozkırın çağlayanı, ziyaretçilerini ağırlıyor

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan doğa harikası Sızır Şelalesi, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine 1 kilometre mesafede bulunan Sızır Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Şelaleden akan su ve etrafında bulunan ağaçlarla yeşilin tonların hakim olduğu bölge doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Turistik anlamda bölgeye değer katan şelaleyi görmek için yurdun dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Birçok yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayan şelale, ilçenin en önemli değerleri arasında yerini alıyor.

Kayseri'de yaşayan ve şelaleyi görmek için Gemerek'e geldiğini söyleyen Mehmet Akçay, "Her şeyden önce doğa içerisinde. Yolları biraz daha güzel olabilirdi diye düşünüyoruz. Gelirken yolun sağında ve solunda ağaçlar mevcuttu. Gerçekten çok güzel bir doğası var. Kayseri'deki Yahyalı şelalesine de gitmiştik. Bu biraz daha küçük ama gerçekten de gelinip görülmesi gereken bir yer" dedi.