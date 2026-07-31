Bozkurt'ta 43 Ünite Kan Bağışı Toplandı
Bozkurt'ta Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 43 ünite kan toplandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 43 ünite kan bağışı topladı.
Türk Kızılay Bozkurt Şubesince, Bozkurt Meydanı'nda kurulan stantta gönüllülerin kan bağışları kabul edildi.
Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan da standı ziyaret ederek, Kızılay personeli ile sohbet etti.
Kızılay Bozkurt Şube Başkanı Erol Nugay, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
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