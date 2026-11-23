Bozova'da hareket eden traktörün altında kalan Arif Çiçek yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Arif Çiçek, Büyükhan Mahallesi'nde tamir etmeye çalıştığı kendi traktörünün aniden hareket etmesiyle altında kaldı. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tamir etmeye çalışırken aniden hareket eden traktörünün altında kalan Arif Çiçek (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyükhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Çiçek'in tamir etmeye çalıştığı kendisine ait traktör bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Traktörün altında kalan Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiçek, ambulansla Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Arif Çiçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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