Bozova'da Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Bozova ilçesi Çakmaklı Mahallesi mevkisinde, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; kent merkezine giden 48 AHU 760 plakalı otomobil, sürücüsü Abdurrahim Kılıç'ın (58) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Abdurrahim Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan İlhan Yıldırım'ın (39), olay yerinde yaşamını yitirdiğini saptadı. Araçta bulunan Hamza Turmak'ın hafif ve Ali Taş'ın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.