Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bozan Y. (32) idaresindeki 34 AP 8905 plakalı minibüs, Bozova - Adıyaman kara yolu Kaplandağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bozova'da Minibüs Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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