Bozuk Kaldırım, Prof. Ekren'in Ölümüne Neden Oldu mu? - Son Dakika
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Bozuk Kaldırım, Prof. Ekren'in Ölümüne Neden Oldu mu?

Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in kaybolduğu yerdeki bozuk kaldırım bir günde onarıldı.

31.01.2025 16:16
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Londra'da kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni kanalda bulunan Türk akademisyen Prof. Dr. Orhan Ekren'in ayağı takılarak düşmesine neden olduğundan şüphelenilen, aylardır bozuk olan kaldırım, Kanal ve Nehir Yönetimince (CRT) bir günde onarıldı.

İngiltere'nin başkentindeki Camden bölgesinde 26 Kasım'da kaybolan ve cenazesi 15 Aralık'ta bulunan Orhan Ekren'in kanalın kıyısındaki bozuk kaldırıma takılarak suya düştüğü iddia edildi.

Merhumun eşi Banu Ekren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede gezi teknesi kullanan kaptan Andrew Russell'ın kendisine ulaşarak bozuk kaldırımın fotoğraflarını paylaştığını söyledi.

Ekren, kaptanın 16 Aralık'ta paylaştığı fotoğraflar üzerine polise bilgi verdiklerini, 17 Aralık'ta bozuk kaldırımın onarıldığına dair Russell'dan bilgi aldığını anlattı.

Cenazenin 15 Aralık'ta bulunduğunu ancak teşhis edilmesi ve basında haber yapılmasının 17 Aralık'tan sonra olduğunu dile getiren Banu Ekren, Russell'ın kayıp kişi haberlerindeki konumu görerek kendisine ulaştığını kaydetti.

"Kaldırım aylardır bozuktu"

Kaptan Russell da cenazeyi buldukları yerin bozuk kaldırımın olduğu noktaya yaklaşık 30 metre mesafede bulunduğunu anlattı.

Cenazenin neredeyse iki haftadan beri suyun altında olduğunu dile getiren Russel, "Günde o noktadan 4 kere geçen bir tekne kaptanıyım. Tekne hareketlerinin oluşturduğu akıntıyla bedenin hareket etmiş olması çok normal." görüşünü paylaştı.

"Kaldırım aylardır bozuktu." diyen Russell, kaldırımdaki deliğin yaklaşık 25 santim derinliğinde olduğuna dikkati çekti.

Kanalın kıyısındaki ışıklandırmanın yetersiz olduğunu ve bozuk kaldırımın geceleri tehlike oluşturduğunu belirten Russell, "Bölgede bu kadar büyük çukurlar yok. Bu yüzden dikkatimi çekti. Banu Ekren'le konuştuktan sonra Kanal ve Nehir Yönetimi'yle (CRT) görüştüm ve kayıp kişinin bozuk kaldırıma takılmış olabileceğini söyledim. Ertesi gün çukuru doldurmuşlardı." diye konuştu.

Kanal iki kere aranmıştı

Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent Kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

Kanalın kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyasının alınmadığı belirlenmişti.

Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti. Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent Kanalı'nda cansız beden bulmuştu.

İki gün sonra cansız bedenin Ekren'e ait olduğu teşhis edilmiş, Türk akademisyenin naaşı 5 Ocak'ta İzmir'de toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Londra, Hukuk, Yaşam, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozuk Kaldırım, Prof. Ekren'in Ölümüne Neden Oldu mu? - Son Dakika

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