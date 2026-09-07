Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Zabıta Haftası'nda personeli kutladı - Son Dakika
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Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Zabıta Haftası'nda personeli kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Zabıta Haftası\'nda personeli kutladı
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin haftasını kutladı. Bakkalcıoğlu, zabıta teşkilatının ilçenin düzeni ve huzuru için büyük önem taşıdığını belirterek özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personeli kutladı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Serdar Çaldemir ile birlikte Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakkalcıoğlu, ziyarette Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan çalışanlarla bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Bakkalcıoğlu, zabıta teşkilatının belediyenin en önemli birimlerinden biri olduğuna dikkati çekerek Bozüyük için büyük bir gayret ve özveriyle görevlerini yerine getiren ekiplere teşekkür etti.

Bakkalcıoğlu, "Zabıta teşkilatımızın emeği, gayreti ve özverili çalışmaları; ilçemizin düzeni, huzuru ve hemşehrilerimizin güvenliği için büyük önem taşıyor. Özveriyle görev yapan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası'nı kutluyor; kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren zabıta personeli ise Bakkalcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Zabıta Haftası'nda personeli kutladı - Son Dakika

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